Lesgeven aan je kinderen beu? Schakel een student in

Schuur in Sint-Michiels­ges­tel half jaar dicht na drugs­vondst

12:34 SINT-MICHIELSGESTEL - De schuur van een woning aan de Molenbergstraat in Sint-Michielsgestel is woensdag voor een periode van zes maanden gesloten, nadat hier op 19 februari een hennepkwekerij met 160 hennepplanten werd aangetroffen. Er is een verdachte aangehouden.