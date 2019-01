Leskist voor scholen over Schijndels leutfeest

SCHIJNDEL - Carnaval in Schorsbos krijgt een steuntje in de rug: alle acht basisscholen krijgen een leskist over het leutfeest.

Carnaval is niet zomaar een feest. Het is cultureel erfgoed en moet dus zorgvuldig bewaard worden voor het nageslacht. Dat vindt de Geminteraod van Schorsbos (Schijndel) ook.

Vrijdag overhandigde prins Carnaval Felix d’n Urste de eerste leskist over carnaval - in de gymzaal van basisschool ‘t Kwekkeveld - aan Marcel van den Hoven, algemeen directeur van Skopos (Samenwerkingsbestuur voor Katholiek en Openbaar Primair Onderwijs Schijndel).

Kennis van carnaval

En die was er blij mee. ,,Hier in Schijndel dreigde het verloren te gaan. Het lespakket is een onderdeel om het voor de toekomst veilig te stellen. Het gaat erom dat kinderen er kennis van nemen. Het is natuurlijk uiteindelijk aan hen of ze willen meedoen.”

Dans, zwaai, spring en draai

Een van de onderdelen van de leskist was het lied Dans, zwaai, spring en draai, dat na het officiële moment alle leerlingen in de gymzaal in beweging zette. Van den Hoven keek tevreden toe. ,,Dit lied verbindt de kinderen als ze tijdens carnaval op de Markt staan te dansen en zingen. Hopelijk blijft die verbondenheid.”

Behalve ’t Kwekkeveld krijgen ook alle andere basisscholen van Schorsbos - Schijndel en Wijbosch - een leskist. ,,Acht in totaal”, bevestigde Marieke van den Dungen van de Geminteraod.

Alle groepen

,,We hebben een vrijwilligersteam dat fysiek in de klas gaat helpen. Er zit informatie in over de historie van Schorsbos, carnavalsartikelen en onderdelen met een wedstrijdelement. Het is voor alle groepen bestemd, van één tot en met acht.”

Na de overhandiging van de leskist werd bekendgemaakt wie prinses Carnaval is: Elvera van Kronenburg. Haar adjudant/burgemeester is Bart van Gerwen. Elvera toonde zich een waardige prinses van Schorsbos. ,,Carnaval is voor jong en oud.”