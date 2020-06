Let op! Overstekende obers in Schijndel

Het zijn geen officiële verkeersborden, maar ze zijn gedrukt bij TVE Reclameproducties in Sint-Oedenrode. Op Tweede Pinksterdag gingen De HeerenMeester en The Holy Cow voor het eerst sinds de sluiting van de horeca op 15 maart vanwege corona weer open, net als horecazaken in de rest van het land.



En dat beviel prima na tien weken sluiting. ,,Heel fijn om je ding weer te kunnen doen", zegt De Graaf. ,,Het is alleen niet zo leuk om af en toe politieagent te moeten spelen, maar het hoort er nu eenmaal bij. Als ze wat bier op hebben, is die anderhalve meter afstand vaak wat lastiger. Maar dan zeg ik ‘Als jullie nog langer op stap willen, moet je wel afstand houden van elkaar. En niet bij elkaar op de schoot gaan zitten’.”