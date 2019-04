Let's Play in Schijndel krijgt impuls

Chantal Janzen staat in Sint-Michiels­ges­tel voor de klas van juf Anke

10 april SINT-MICHIELSGESTEL - Juf Anke van basisschool Roald Dahl in Sint-Michielsgestel kreeg in januari een bijzonder verzoek in haar mailbox: of Chantal Janzen een dag voor haar klas mocht staan voor haar nieuwe tv-programma Chantal Komt Werken. Na lang twijfelen besloot de Schijndelse mee te doen. Donderdag is ze samen met haar klas te zien in het RTL-programma.