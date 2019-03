Lezing in Museum Boxtel over kruisvorm in Matthäus-Passion

BOXTEL - De kruisvorm in de Matthäus-Passion. Dat is het thema van de lezing met muziekfragmenten die organist en musicus Kees van Houten op zondag 10 maart houdt in Museum Boxtel. Hij betoogt in zijn voordracht dat Johan Sebastiaan Bach dit oratorium heeft ontworpen in de vorm van een kruis.

Over dit onderwerp verscheen in 1998 een boek van Kees van Houten (1940) met de titel ‘Ich kenne des Menschen nicht’. Van Houten is geboren in Helmond. Hij studeerde aan het Brabants Conservatorium in Tilburg de hoofdvakken piano en orgel. Als concert-organist treedt hij op in binnen- en buitenland. Vanaf 1972 maakte hij studies van de muziek van Bach. Kees van Houten woont sinds lange tijd in Boxtel.

De lezing in MUBO duurt van 11.15 tot 13.00 uur. De entreeprijs is 5 euro. Bij voorkeur tevoren aanmelden via info@muboboxtel.nl of bij Willem van Vossen (06-16041898).