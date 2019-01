Lezing over ‘Gezin XXL’: maxi-gezin kon oplopen tot maar liefst 28 koters

Zoveel kinderen hebben dat je geen naam meer weet te verzinnen voor de jongste baby; want alle familieleden zijn al ‘vernoemd’ in je grote gezin. En dus werd de pastoor om een goede suggestie gevraagd. Het gebeurde vroeger. Auteur en oud-journalist Ad Rooms (69) uit Bergen op Zoom verhaalt donderdag in Boxtel uitgebreid over het fenomeen ‘Gezin XXL’. Dat zal hij via anekdotes doen. Want ook al heeft Rooms die lezing al een keer of honderd gegeven, hij verandert hem steeds. Omdat hij iedere keer weer mooie nieuwe verhalen opdoet bij zijn lezingen.



Ad Rooms (Kruisland, 1949) duikt in zijn voordracht in de geschiedenis van grote gezinnen, van minstens acht tot wel 28 koters, en vertelt hoe en waarom ze zijn ontstaan en hoe de invloed van de kerk hierop was. Verder verhaalt hij over hoe alles praktisch marcheerde in zo’n uitgedijd gezin en hoe de ouders financieel de eindjes aan elkaar knoopten. Uiteraard komt ook zijn boek ‘Gezin XXL’ ter sprake.