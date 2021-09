Licht aan het einde van de tunnel voor bewoners van Baroniestraat in Boxtel

ZOMERSERIE Lunchcafé Toren 4 in Sint-Michiels­ges­tel beleeft ondanks corona en het mindere weer een topzomer: ‘We hebben er altijd de moed ingehouden’

4 september SINT-MICHIELSGESTEL - Het terras is deze zomer belangrijker dan ooit voor de horeca. Veel cafés en restaurants hebben er meters bij gekregen. Soms moeten ze daarvoor de weg oversteken. Een uitdaging is het sowieso. De afgelopen weken lieten we obers en serveersters aan het woord die weer mogen werken, ook al is dat soms best wel wennen.