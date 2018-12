Licht op groen voor Meander, er wordt nog eens 1,7 miljoen bij gelegd

COLUMN Hangslot, dranghek­ken en stalen spijlen; tijd voor de kerststal 2.0

8:03 SINT-MICHIELSGESTEL - Jezus Christus. Wedden dat dit ook jouw eerste reactie is bij het zien van de kerststal op het plein in Sint-Michielsgestel? Als je überhaupt opmerkt dat het een stal is trouwens, want met die stalen spijlen, dat hangslot en de dranghekken lijkt het geheel meer op een kooi.