Liefhebbers krabbelen en schaatsen in Schijndel en Boxtel nu het nog even kan

BOXTEL/SCHIJNDEL - ,,Ze lagen achter een stapel dozen op zolder”, zegt Robin Geerts terwijl hij op een bankje zijn voet in een schaats wringt. ,,Maandag gaat het dooien. Het is nu of voorlopig niet. We gaan vanwege het virus niet skiën in het buitenland. Dus wil ik vanmiddag enkele rondjes sportief ‘krabbelen’.”

Robin uit Schijndel was zaterdag één van de ongeveer 360 schaatsliefhebbers die in het tijdsslot tussen 14.00 uur en 17.00 uur het ijs van IJsvereniging Thialf op de voormalige wielerbaan achter de voetbalvelden van Avanti uit kon proberen.

,,Niks mooiers dan op smalle ijzers de wereld op een andere manier te bekijken”, vindt ijsmeester Toine van Heesch van Thialf. ,,Zeven jaar geleden dat het op deze baan kon. Toen met ongeveer 850 schaatsers op een drukke zondagmiddag. Nu sporten we in deze bijzondere tijd met ongeveer de helft op 8 centimeter ‘scharrelijs’. Met een beetje geluk twee dagen. Goed om te merken dat mensen zich aan de (corona)regels houden.”

Tegen de klok in

De bijna 400 ‘uitverkorenen’ arriveren zaterdag gespreid, er is een verplichte schaatsrichting tegen de klok in en de bankjes en stoelen langs de baan staan ruim 1,5 meter uit elkaar.

Voorbijganger Patrick Meijs bekijkt de situatie vanachter een hek. ,,Het is toch behoorlijk druk op het ijs”, zegt hij. ,,Ik schaats gratis op de vijver van Resort de Molenheide.” Hij klopt met zijn vuist op het logo op z’n warme jas van carnavalsvereniging ‘De Meelzakken’ uit Clinge in Zeeuws-Vlaanderen. ,,Carnaval en schaatsen zitten in mijn hart.”

Het was zaterdagmiddag gezellig druk bij het Leijsenven in Boxtel.

Door de speakers langs de baan leest de nieuwslezer een bericht voor . ,,En dan het weer: De komende dagen komen de temperaturen boven het vriespunt.”

‘Tricky’

,,Maandag wordt schaatsen tricky”, voorspellen Gerrie Goossens en Ad van Zutven uit Schijndel na een klein uur glijden. ,,Het was alweer twaalf jaar geleden. Je voelt dat je ouder wordt hè. In het begin ging het stroef. Naarmate je langer schaatst tank je vertrouwen”, aldus Ad. ,,Die frisse neus is een mooie onderbreking van corona”, vult Gerrie aan. ,,Er schaatsen op de baan meer mensen dan we verwacht hadden, maar die 1,5 meter is goed te doen.”

Waterig zonnetje

Ook op en rond het Leijsenven in Boxtel is het zaterdag goed toeven in een waterig zonnetje. Riet en Ad Kelders brengen de ‘koek-en-zopie’ tijdens de lunch naar kleinkinderen Lars (12) en Sven (15). ,,Hete chocolademelk, lekker”, zegt Lars. ,,Ik kon vanmorgen niet wachten om te schaatsen. Ik ben al wel een paar keer over zo’n bobbel op het ijs gevallen. ”

,,Ik heb hier vroeger leren zwemmen”, weet opa Kelders (78). ,,Nu gaan ze met de schaats naar het eilandje. Wij zwommen er toen naar toe.‘’ Riet: ,,Die strenge winters van vroeger? We konden heel lang schaatsen, maar ik mis die vrieskou niet echt. Op de ijzers lukt niet meer. Oma is te bang dat ze iets breekt.”

Vriendinnen Linne (links) en Floor wilden tot het avondeten blijven schaatsen op het Leijsenven in Boxtel.

Linne van de Biezen (15) is niet bang dat ze valt. ,,Ik sta stevig want ik schaats twee keer in de week op de kunstijsbaan in Den Bosch bij de Bossche Kunstrij Vereniging”, vertelt ze. ,,In natuurijs zitten hobbels en gaatjes, maar het ijs is overal glad natuurlijk. Schaatsen is rustgevend. Je denkt even nergens anders aan.”

Schaatsfiguren

Vriendin Floor de Wolf (15) heeft meegeluisterd. ,,Of ik allerlei schaatsfiguren als Axels en Rietbergers leer? Dat is een beetje te hoog gegrepen voor mij. Het is acht jaar geleden dat ik op een bevroren vijver heb gestaan. Ik moet vooral vlotter leren schaatsen en beter afremmen. Ik moet nog op gang komen, maar als ik bezig ben is het echt leuk. We gaan pas weg als we vanavond moeten eten.”

De baan van de Schijndelse Schaats- en Skeelervereniging Thialf.