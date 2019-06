Liempde maakt zich op voor gaten graven in de achtertuin

LIEMPDE - Nadat in mei in Woensel bij Eindhoven opgravingen zijn gedaan door CARE, Gemeenschapsarcheologie in het Groene Woud, is het 6 en 7 juli de beurt aan Liempde.

De woonwijk Woensel bij Eindhoven was vorige maand aan de beurt. Daar werd met dertig deelnemers in zes tuintjes van de Eindhovense woonwijk archeologisch onderzoek gedaan. En met een fraai resultaat: er werd bewoning aangetoond uit de IJzertijd en Romeinse Tijd (800 voor christus tot 270 na christus). Nu is Liempde aan de beurt.

Op zoek naar sporen van vroegere bewoning

In het weekeinde van 6 en 7 juli wil archeoloog Johan Verspay met Liempdenaren op zoek naar sporen van vroegere bewoning in het dorp. Dat gebeurt in het kader van CARE. Dat is een internationale samenwerking van de Universiteit van Amsterdam, Lincoln, Exeter, West Bohemen en de Adam Mickiewicz Universiteit. Deze vorm van gemeenschapsarcheologie (bewoners die samenwerken met een beroeparcheoloog) heeft al talrijke mooie resultaten opgeleverd om sporen uit het verleden in de bodem te ontdekken.

Verspay roept nu Liempdenaren op om mee te doen met dit project. In een voor of achtertuin wordt dan een gat van een bij een meter gegraven tot een bepaalde diepte. Daarmee begint de zoektocht naar vormen van bewoning. In Woensel werden onder meer een waterput, resten van een kerkhof, een paardenbeeldje en tabakspijp gevonden.