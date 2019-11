Liempdenaar mag rechtszaak over drugslab in vrijheid afwachten

‘Je bent niet alleen’: Mantelzor­gers Boaz en Evelien zingen voor hun collega's

15:47 MIDDELRODE - Twee jonge mantelzorgers, een uit Boxtel en een uit Den Bosch, lanceren zaterdag 9 november in De Moerkoal in Middelrode een nieuwe cd-single met de titel ‘Je bent niet alleen.’ De opbrengst van de single is voor Stichting Levina Janna, die overbelaste mantelzorgers in het zonnetje zet.