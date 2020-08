Liempdse agrariër Verhoeven zoekt verbreding voor vleeskalverbedrijf en opent streekwinkel

De splinternieuwe streekwinkel Verhoeven Vlees opent vandaag haar deuren aan de Hamsestraat in het buitengebied van Liempde. Stan Verhoeven en zijn vriendin Kelly gaan die streekwinkel uitbaten op vrijdagen en zaterdagen. ,,Elk boerenbedrijf moet tegenwoordig meer doen om gezond te blijven en het hoofd boven water te houden. Daarom zoeken wij ook de verbreding op en voegen we een streekwinkel met vooral onze eigen producten toe aan het bedrijf”, zo vertelt Kelly.

Enkele maanden verbouwen voor de streekwinkel

,,We wilden het goed aanpakken. Dus is de ruimte flink verbouwd”, zegt Stan. ,,En behalve ons kalfsvlees, dat ongeveer 75 procent van de producten behelst, hebben we daarnaast ook veel producten van (jonge) ondernemers die duurzaam voedsel produceren. Eten met een verhaal, zeg maar. Want steeds meer mensen willen heel bewust weten waar hun eten vandaan komt en hoe het is gemaakt”, licht Kelly toe.