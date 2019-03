Liempdse parodie op SGP’er en Nashville-verklaring

BOXTEL - Inge van den Biggelaar en Roel Jongenelen uit Liempde hebben de smaak te pakken. Nadat ze amper een maand geleden al een carnavalsnummer uitbrachten over Emile Ratelband ( 'Voor altijd jong' ) , hebben ze nu een meezinger gemaakt over SGP-voorman Kees van der Staaij en de veelbesproken Nashville-verklaring, waarin conservatieve christenen van over de hele wereld homoseksualiteit afwijzen.

Niet echt een onderwerp voor een carnavaleske meestamper, maar Van den Biggelaar en Jongenelen gaan controversiële onderwerpen nooit uit de weg, Eerder maakten ze al satirische nummer over Onno Hoes (‘Onno, mag ik je toyboy zijn?’), Camiel Eurlings (‘Losse handjes’) en over jonge leden van voetbalclub Bladella ('Van lotje getikt') die uit de club werden gezet omdat ze niet genoeg loten hadden verkocht.

Kees van der Staaij

Tweede-Kamerlid Kees van der Staaij en de Nashville-verklaring moeten het dit keer dus ontgelden in ‘We hebben een feessie bij Keessie in de kerk’. ‘Homo, hetero, transseksueel, Keessie houdt van iedereen evenveel’ en ‘Ik ben uw herder, u hoeft niet wan te hopen’ zijn enkele passages uit het feestnummer. Als vertolker Alberto kruipt Inge van den Biggeaar in de bijhorende videoclip in de huid van onder anderen Meneer Pastoor en Conchita Würst.

Haar partner Roel Jongenelen zorgde voor de muziek, de tekst en de muziekproductie in zijn Studio Apollo-98 in Boxtel. De videoclip komt ook dit keer van Kalmann Mediaproducties uit Sint-Oedenrode. De single is te koop via iTunes. De clip staat op YouTube.

Van den Biggelaar verwacht niet dat dit het laatste carnavalsnummer van haar en Jongenelen is: ,,Dus BN’ers, wees op uw hoede!”

Voor wie mee wil zingen, dit is de tekst:

Feessie bij Keessie

We hebben een feessie

een feessie bij Keessie

we hebben een feessie

bij Kees in de kerk

we hebben een feessie

een feessie bij Keessie

een feessie bij Keessie

bij Keessie een feessie

eeen feessie bij Kees in de kerk

Staaij aiaiaiai

Keessie is een leuke vent

en ook nog eens best bekend

homo hetero transseksueel

Keessie houdt van iedereen evenveel

hij zei ik ben uw herder

u hoeft niet wan te hopen

en toen zag ik het licht

en de hemel die ging open

Keessie is gezegend

in de hemel en op aard

maar heeft een klein geheimpje

hij is anders geaard

dan is ie weer een man

en dan ist ie weer een vrouw

van Nashville tot Benthuizen

preekt ie mens ik hou van jou

komt allen tot mij

u hoeft niet wan te hopen

ja toen zag ik het licht

en de hemel die ging open

We hebben een feessie

een feessie bij Keessie

we hebben een feessie

bij Kees in de kerk

we hebben een feessie

een feessie bij Keessie

een feessie bij Keessie

bij Keessie een feessie

eeen feessie bij Kees in de kerk

Staaij aiaiaiai

een feessie bij Keessie

bij Keessie een feessie

eeen feessie bij Kees in de kerk