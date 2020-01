Liempdse ploeg en paard weer veilig thuis, daders berecht

LIEMPDE - Vijf dagen lang zat Liempde zonder ploeg en paard. Het beeld van 'De ploegende boer' werd in de nacht van 28 op 29 december ontvreemd door oudejaarsvereniging Tied Zat uit Zorgvlied, een 160 zielen tellend gehucht in Drenthe, als invulling van hun jaarlijkse eindejaarsstunt. Na goed overleg tussen Liempde en Zorgvlied werden ploeg en paard zaterdagmiddag per paardentrailer onbeschadigd teruggebracht naar Brabant.

Het is een goed gebruik van oudejaarsverenigingen in het noorden des lands: met een spraakmakende actie het jaar uitluiden, vaak gekoppeld aan een politiek statement. ,,Dit jaar wilden we de boeren een hart onder de riem steken", vertelt Daniël Reinbergen (22), voorzitter van Tied Zat. ,,In de buurt konden we niks vinden dat we onbeschadigd mee konden nemen. We zijn gaan googelen en kwamen in Liempde uit. We lazen dat het beeld net gerestaureerd was, dus we hadden goede hoop dat het niet vastgeroest zou zitten." Gewapend met gereedschap trok de club in het nachtelijk uur zuidwaarts en paard en ploeg waren snel toegeëigend. Reinbergen: ,,De boer hebben we bewust laten staan, met daarbij de tekst: 'De regering spant het paard achter de ploeg, wij vinden het nu genoeg', om zo ons statement kracht bij te zetten.”

Quote Een ludieke actie vraagt om een ludieke reactie Harrie Raaimakers

De ploegende boer is een levensgroot metalen silhouet en staat op de hoek Roderweg - Barrierweg. In 1977 werd de ploeg geplaatst naar aanleiding van het tienjarig bestaan van Prinsenvereniging De Ploegers. In 1987 volgde het paard en uiteindelijk in 1992 de boer. ,,Een ludieke actie vraagt om een ludieke reactie", aldus Harrie Raaimakers van GAOS (Gezellige Adjudanten Ontspannen Samen), gelieerd aan De Ploegers. ,,We waren wel even bezorgd, maar via Facebook zocht Tied Zat contact. Toen we merkten dat het een prima club was, hebben we snel een warm onthaal in elkaar gedraaid."

Veroordeling

En dus was in D'n Liempdsen Herd zaterdagmiddag het hooggerechtshof van Ploegersland ingericht, waar Tied Zat werd voorgeleid. Volgens opperrechter Henk Keijsers was de Ploegersgemeenschap met de lafhartige actie 'van haar ziel beroofd'. De verdediging van de in alle haast aangestelde pro deo advocaat in de persoon van plaatselijk veehouder Wim Jennissen - "Bewegen is voor een paard heel goed" - mocht niet baten. Tied Zat is veroordeeld tot terugplaatsing van het beeld en tot deelname aan de Liempdse carnaval.

Het eerste deel van het vonnis werd zaterdag direct uitgevoerd. Ploeg en paard staan weer fier overeind. Tied Zat was zichtbaar beduusd van alle aandacht. Reinbergen: ,,We organiseren al jaren een stunt, maar zo'n tegenreactie hebben we echt nog nooit gehad."

Volledig scherm Tied Zat samen met prins Bernardus van Ploegersland. © H Vdven

Volledig scherm Het hooggerechtshof van Ploegersland in D'n Liempdsen Herd. © H Vdven