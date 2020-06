Liempdse schreeuw om nieuwbouw na dertig jaar gehonoreerd; project met 109 woningen

Een kleine driehonderd nieuwe woningen heeft Liempde nodig om tot 2030 aan de vraag naar onderdak van de inwoners te kunnen voldoen. Het gaat maar mondjesmaat, woningen worden nog steeds amper gebouwd in het dorp. Dinsdagavond werden raadsleden in de Boxtelse raadzaal bijgepraat over een initiatief dat wel van de grond lijkt te komen. Janssen de Jong Projectontwikkeling wil in de oksel van de Hamsestraat en Roderweg 93 nieuwe woningen neerzetten. Een plan waarin even verderop ook nog eens zestien woningen (waarvan drie woon-werk) op particuliere percelen verrijzen.

Serieus probleem

Het goede nieuws voor Liempde is bovendien dat zo'n 70 procent van de nieuwbouw uit sociale huurwoningen (tien) en 'betaalbare' koophuizen bestaat, vanaf ruim twee ton. En laat daar nu net grote behoefte aan zijn in het dorp. Aan woningen voor jongeren en kleine huishoudens. ,,Een serieus probleem in Liempde. Minder kinderen op school, sportclubs die moeite hebben hun ledenbestand op peil te houden. Als er niet snel wordt gebouwd, dan komt de leefbaarheid in het geding'', zo stelde de jongerenafdeling van Combinatie'95 een paar jaar geleden niet voor niets.

Dat was op het moment dat de provincie een streep zette door een gemeentelijk bouwplan voor ook zo'n honderd woningen op dezelfde locatie die gisteren werd gepresenteerd. De jeugd van de politieke groepering zamelde bijna duizend handtekeningen in ter ondersteuning van hun noodkreet en haalde gedeputeerde Eric van Merrienboer begin 2018 naar Liempde om ze hem te overhandigen. Zonder succes, want het provinciaal nee werd gehandhaafd.

Plannen

Daarna passeerden nog diverse andere plannen voor de 'oksel' de tekentafels. Tot begin dit jaar, toen Janssen de Jong, provincie en gemeente elkaar vonden in het plan dat gisteravond aan de raadsleden werd getoond. En waarvoor inmiddels in februari een overeenkomst is getekend.

Er gaan, zo lijkt het nu, daadwerkelijk huizen komen op de plek die dertig jaar geleden ook al in beeld was voor nieuwe woningen. Vanaf wanneer er gebouwd gaat worden, dat werd dinsdag nog niet duidelijk. De zogenaamde 'gebiedsvisie' die op tafel lag is de aanzet. Daarin worden de mogelijkheden vastgelegd voor een groter gebied dan alleen de bouwlocatie.