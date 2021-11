Liempdse schrijfster Hettie van der Ven hoorde maar wat vaak: ‘Ga je weer naar zo'n apenland?’

LIEMPDE - Gooi een dartpijltje op de kaart van de wereld, grote kans dat de Liempdse Hettie van der Ven (47) er een vakantiereis heeft gemaakt. Want meer dan honderd landen heeft ze al gehad. Met haar vlotte pen en mooie foto's deelt deze globetrotter nu haar reiservaringen en beelden in haar nieuwe boek ‘Reizen? Dat kan iedereen!’

Tot haar zestiende was ze nauwelijks Boxtel uit geweest. Hettie van der Ven: ,,Ja, Vinkeloord op de camping. Dan kon mijn vader Ben, die een fietsenzaak had, overdag gewoon de winkel open houden en sloot hij 's avonds aan.” Maar Van der Ven maakte het later meer dan goed met een stevige inhaalslag. Als ware globetrotter bezocht ze meer dan 100 landen. Inmiddels woont ze in Liempde. Daar kreeg ze regelmatig de vraag: ‘Ga je weer naar zo'n apenland?’

Quote Landen ten oosten van Duitsland en voorbij de Kaukasus worden te vaak onderge­waar­deerd Hettie van der Ven, Schrijfster boek

,,Alle landen ten oosten van Duitsland en voorbij de Kaukasus worden door veel mensen ondergewaardeerd. Ze zijn prachtig. In het ene land zijn het de ontmoetingen met speciale, lieve mensen, in het andere land de overweldigende pracht van de natuur of de indrukwekkende dingen die je ziet. Zoals de Killing Fields in Cambodja. Om koud van te worden. En dat is niet eens zo lang geleden allemaal gebeurd.”

Volledig scherm Met dit cruiseschip ging Hettie van der Ven illegaal naar Angola. © Archief Hettie van der Ven

Ach, ze kan er dagen over praten, over al die bijzondere reizen. ,,Zeker over de reizen in wat ik maar noem ‘Donker Afrika.’ Dan moet je denken aan Namibië, Tanzania en Swaziland. We zaten in een lodge en op een papiertje zag ik een aanbod van een cruise. Nog een jong ventje deed dat. We konden illegaal naar Angola. Doen!, dacht ik. Het was lachen geblazen. Die cruise, dat bleken twee kano's waarop planken waren vastgemaakt met een paar stoelen erop. Maar we hebben wel erg genoten. Toch even de rivier overgestoken en illegaal in Angola geweest.”

Ruig en ongerept

Op de vraag welk land haar het meest heeft gegrepen gaf ze al enigszins antwoord. ,,Het is maar waar je waarde aan hecht. Maar als het echt om de overweldigende natuur gaat, dan denk ik wel dat dat Patagonië is geweest. Dat is al redelijk dicht bij de Zuidpool. Zo mooi ongerept en ruig. Fantastisch.”

Gelukkiger

Maar als het gaat om mensen, dan is dat weer een ander verhaal. Ze zat naast rieten hutjes bij mensen die nauwelijks bezittingen hebben. ,,Maar, o, wat zijn ze trots. Een klein moestuintje met net genoeg om te eten. Misschien zijn ze wel véél gelukkiger in hun leven dan alle Westerlingen bij elkaar met al hun bezittingen.”

Volledig scherm Een hutje en klein moestuintje, maar, o, zo gelukkig. © Archief Hettie van der Ven

Geen afritsbroek

Verwijzend naar de titel van haar boek vol reisverhalen zegt ze: ,,Ja iedereen kan reizen. Kijk naar mij. Met overgewicht en diabetes lukt het ook. Ook zonder selfiestick en afritsbroek. Aan zo'n stick heb ik een bloedhekel en die afritsbroek staat me niet", lacht ze vol zelfspot. ,,En ook als je iets minder geld hebt, kun je toch mooie reizen maken, hoor.”

Pictures Publishers heeft het nieuwe boek vormgegeven en de presentatie van ‘Reizen? Dat kan iedereen!’ is dinsdag 30 november om 18.30 uur in de Liempdsen Herd in Liempde.