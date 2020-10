Liever een beetje sport, dan helemaal niks

BOXTEL - De kantines voor drie weken op slot, geen publiek langs de lijn: het was even wennen zaterdag met de nieuwe coronamaatregelen bij amateursportclubs. De voorzitters? Die balen, maar er is ook begrip. En de ouders? Ach, die houden ook dit balletje wel weer hoog, zo blijkt.

Niet langs de lijn mogen staan als ouder? Dan maar thuis via een livestream de wedstrijd volgen. Zoals bij Hockeyclub MEP uit Boxtel waar een paar jeugdteams dat - hoe modern - via hun eigen Instagram-account hebben geregeld. Of zoals het bij het eerste elftal van de jongens onder de 10 bij de Boxtelse voetbalclub ODC verliep, waar één van de weinig mee afgereisde moeders zo'n beetje de hele uitwedstrijd filmde. En in meerdere fragmenten de whappgroep instuurde. Zo konden de bankzitters thuis - bijna - live zien hoe een 8-2 overwinning werd behaald. Het commentaar werd daar dit keer niet 'langs de lijn' gegeven, alleen online. Van tevoren werd daar via die appgroep ook strak bepaald wie er dit keer meeging. Dat regelde zichzelf, volgens coach Eduard van der Heijden: ,,Er was geen enkele discussie."

Ook al is alles en iedereen 'coronamoe' en 'virusbeu', de verscherpte maatregelen kunnen bij de sportclubs - zo blijkt na een rondvraag - op genoeg begrip rekenen. Bij ouders, maar ook bij de besturen. Voor hen is er echter wel een extra klap te incasseren: het verlies van kantine-inkomsten. En dat terwijl dit jaar de clubs door corona toch al krap bij kas zitten.

We hebben het zelf veroorzaakt

,,Uiterst teleurstellend, dat er weer maatregelen getroffen moeten worden", vindt ODC-voorzitter Walter van der Linden dan ook. ,,Maar ook heel begrijpelijk, natuurlijk. We hebben het toch echt zelf veroorzaakt." Van der Linden doelt dan niet op clubleden of supporters van ODC, maar bedoelt dat in 'bredere' zin. Zelf had hij liever gehad dat de competitie drie weken helemaal was stilgelegd, om later weer in te halen. ,,We hebben door de nieuwe regio-indeling zo'n prachtige derby's op het programma staan. Dat zou gegarandeerd goede opbrengsten hebben betekend.'' Maar Van der Linden beseft dat dit maar één kant van het verhaal is. ,,Er zijn zoveel verschillende belangen. Neem de voetballers zelf, die willen natuurlijk gewoon het liefste elke week lekker spelen." En hoe het er over drie weken uit gaat zien? Dat weet Van der Linden niet. ,,Ik kan alleen maar hopen dat de maatregelen weer versoepeld worden, al zie ik dat niet direct gebeuren."

Die mening is ook Rick Groetelaers, voorzitter van voetbalclub SCG '18 uit Sint-Michielsgestel toebedeeld. ,,Maar, hoe vervelend het ook allemaal is, de jongste maatregelen zorgen in ieder geval voor duidelijkheid. De gezelligheid is wel compleet weg. En het gebrek aan inkomsten, dat is natuurlijk ook heel vervelend." De competitie stilleggen en later weer inhalen, dat schiet volgens hem niet op. ,,Allereerst omdat het belangrijk is om te blijven bewegen. Ten tweede omdat er gezien de tijdsdruk dan vaak door de weeks ingehaald zou moeten worden. Dat draagt niet bij aan de inkomsten. Dan maar beter zo."

Ietwat krom

Over de kantine-inkomsten heeft voorzitter Steven Soederhuizen van Rugby Club Ducks in Boxtel het niet, die vindt het boven alles belangrijk 'dat we blijven sporten met elkaar.' ,,Maar als je de feiten bekijkt en de oplopende coronacijfers per dag, dan weet je ook dat er wel iets moest gebeuren. Ook al zijn de gezelligheid en het sociale aspect nu tot nul gereduceerd, ben ik toch heel blij dat de sport nog gewoon door kan gaan."

Het van tevoren elkaar geen hand geven, dan volop de confrontaties opzoeken tijdens het duel, om vervolgens na de wedstrijd weer de anderhalve meter afstand te bewaren. En dat terwijl toeschouwers in de buitenlucht met gemak op anderhalve meter van elkaar af zouden kunnen staan: de voorzitters geven toe dat dit wellicht ietwat 'krom' oogt. Maar, zo zegt Soederhuizen: ,,We hebben ermee te dealen. Het zou jammer zijn en ook niet verstandig als sport helemaal niet meer beoefend mag worden. Want daar wordt nog weleens aan voorbij gegaan in het hele verhaal. Dat juist het in beweging blijven en gezond leven zo belangrijk zijn in de strijd tegen het virus. En vergeet de uitlaatklep van sport niet, die hebben veel mensen gewoon echt keihard nodig."

Die uitlaatklep, dat vinden ook de meeste ouders van het grootste belang als het hun kinderen aangaat. Liever deze bal nog even hooghouden dan, en heel even bij de lijn vandaan. Dat is volgens het overgrote deel altijd nog beter dan... helemaal niks.