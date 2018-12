Liever lege chalets dan overlast op vakantiepark in Meierijstad

SCHIJNDEL/VEGHEL - Meierijstad brengt de drie vakantieparken binnen de gemeentegrenzen beter in beeld. Het onderzoek lijkt zich vooral te richten op woonresort De Molenheide in Schijndel.

Eigenaar Toon van der Zanden van vakantiepark Boschvoort in Sint-Oedenrode ziet een onderzoek van Meierijstad met veel vertrouwen tegemoet. ,,Wij doen hier niets verkeerds. Hier verblijven alleen vakantiegangers en bijvoorbeeld geen arbeidsmigranten.”





Actieplan tegen verloedering

Toon van der Zanden doelt op een project van Meierijstad dat al een jaar loopt en waarvan de resultaten komend voorjaar worden verwacht. Meierijstad ontving onlangs 75.000 euro subsidie van het rijk uit het landelijk actieplan tegen de verloedering van vakantieparken.

De gemeente brengt in beeld wat er speelt op de drie vakantieparken: woonresort De Molenheide in Schijndel (300 chalets), streekpark De Kienehoef (26 chalets en vrije kampeerplekken) en vakantiepark Boschvoort in Sint-Oedenrode (16 chalets, 10 op komst).

Burgemeester Kees van Rooij gaf eind vorige maand in het Brabants Dagblad al aan dat de 'kansen en risico's’ van de drie parken worden geanalyseerd. Dat zei hij bij een heuse vakantieparkentop in Radio Kootwijk, waar minister Kasja Ollongren haar zorgen uitsprak over illegale bewoning van vakantieparken en de overlast die daarmee gepaard gaat.

Volledig scherm Burgemeester Kees van Rooij van Meierijstad. © Marc Bolsius ,,We dulden uiteraard absoluut geen criminaliteit en ondermijning op de parken, maar we gaan ook op zoek naar oplossingen", zegt Van Rooij. ,,Voor mensen die er door omstandigheden tijdelijk wonen, zoeken we bijvoorbeeld naar alternatieve woonlocaties.”

Toon van der Zanden stelt dat op zijn vakantiepark Boschvoort geen enkele sprake van overlast is. ,,Wij namen het park ruim twaalf jaar geleden over. Toen was het vervallen. Wij hebben het park helemaal vernieuwd.”

Van der Zanden kiest er bewust voor om geen woningen aan migranten of spoedzoekers te verhuren. ,,Ik heb liever leegstand dan publiek dat me niets brengt", stelt hij. Deze winterperiode is zo'n beetje de helft op zijn park verhuurd. ,,Maar met de kerst zitten we helemaal vol.”

Beter beheer

Ron van Rooij van De Kienehoef wil desgevraagd niet reageren op vragen van de krant. Het onderzoek van Meierijstad lijkt zich vooral toe te spitsen op het grote woonresort De Molenheide in Schijndel, waar woensdag niemand te bereiken was. Van De Molenheide is bekend dat er veel arbeidsmigranten en spoedzoekers wonen.