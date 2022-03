Lijn 11 in Schijndel is bijna uitgereden: ‘Taxiritten tussen kroegen zijn een groot succes dit jaar’

,,Lijn 11 is een groot succes dit jaar", zegt Henk de Laat van Tappers voor Stappers, dat samen met de Schijndelse horeca, stichting De Hopplukkers en Van Kampen Lijn 11 regelt. ,,Het is drukker dan andere jaren in de taxibusjes, waarschijnlijk ook omdat het nu gratis is. Eerder moesten mensen een carnavalsmuntje per rit betalen, maar die gezamenlijke munt in de horeca kregen we dit jaar niet meer geregeld.”