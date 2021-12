Lijst Blanco stopt na één raadsperiode in Meierijstad

De partij werd kort voor de verkiezingen in november 2016 opgericht, maar kon onvoldoende kandidaten vinden voor de komende verkiezingen in maart 2022. ,,Na een geslaagd avontuur van vijfenhalf jaar komt er een eind aan Lijst Blanco", laat fractieleider en voormalig lijsttrekker Thijs van Zutphen weten.

Hij had intern al eerder aangegeven geen lijsttrekker meer te willen zijn. ,,We hebben onze uiterste best gedaan om opnieuw deel te kunnen nemen aan de verkiezingen, maar hebben de vacature van lijsttrekker helaas niet in kunnen vullen en zijn er niet in geslaagd om voldoende geschikte kandidaten te vinden.”