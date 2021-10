Lindebomen Eikendonk behalen vijfde plek bij Boom van het Jaar

Heemkundevereniging Op die Dunghen uit Den Dungen had in samenspraak met wethouder Peter Raaijmakers van Sint-Michielsgestel de lindes van Eikendonk aangemeld voor de wedstrijd Boom van het Jaar 2021 verkiezing. Het doel was aandacht te vragen voor de bomengroep waar een speciaal historisch verhaal aan vast zit. Maar ook aandacht te vragen voor behoud ervan, omdat een nieuwe verbreding van de A2 naar meer rijstroken de bomengroep wel eens de das om kan doen.

Vlak voor het Beleg van Den Bosch in 1629 was het wonen alweer voorbij op Eikendonk. Want twee jaar eerder werden alle bruikbare spullen uit Barbaradael weggehaald en wat overbleef is in 1650 gesloopt. Een restant bleef echter fier overeind. Dat was een groep lindebomen. De linden zijn zeker 150 tot 200 jaar oud. En aangezien de ondergrondse stoof nog veel groter is, is het aannemelijk dat de linden helemaal teruggaan naar de tijd van het klooster. Dan zou op afgezaagde of omgewaaide stammen opnieuw een groep lindebomen zijn gegroeid.