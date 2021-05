Lindenlust, lange tijd een vakantieoord voor bleekneusjes

Ze heeft er veel werk aan gehad. Maar omdat het nu actueel is, wilde Hanneke van der Eerden van de Heemkunde Boxtel er ook iets moois van maken. Een stevig verhaal dat inzoomt op het roemrijke verleden van het landgoed Lindenlust in Boxtel. Van der Eerden: ,,Die historie gaat al terug tot de negentiende eeuw als Jan Hendrik Langen een landgoed sticht dat de naam Huize Lindenlust krijgt ( 1877). Bij de villa die er komt, worden ook een koetshuis en paardenstallen gebouwd en laten ze een prachtige landschapstuin aanleggen. Met heuvels, een vijver en 25 linden. Vandaar de naam.”

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm Lindenlust tegen de vlakte. © Domien van der Meijden

De villa krijgt in 1926, als de Bond van Groote Gezinnen uit Amsterdam het landgoed aankoopt, een andere functie. ,,Lindenlust als naam verdwijnt. Het heet voortaan Vacantie- en Rustoord Sint Antonius. Zwakke kinderen uit grote katholieke gezinnen in het westen, die werden bleekneusjes genoemd, konden hier in Boxtel zes weken aansterken. Ze kregen goed te eten en mochten in de Boxtelse buitenlucht aansterken. Vaak hadden deze kinderen al een soort aandoening als astma of bronchitus.”

Heimwee

Elke zes weken kwam er een groep van zestig kinderen per trein in Boxtel aan. Van der Eerden: ,,Voor de een een geweldige ervaring. De ander telde de dagen tot die weer naar huis mocht, ziek van heimwee bijvoorbeeld. Aanvankelijk zaten de kinderen in de villa. In 1934 werd er een nieuw koloniehuis gebouwd. Samen met twee vrijstaande huizen. Die staan er nu nog en blijven staan. De villa blijft vanaf 1934 in gebruik als speelhuis voor de kinderen.”

Royal Engineers

In de Tweede Wereldoorlog zitten er geen kinderen. ,,De Duitsers vorderen het landgoed. Ondertussen, dat is wel bijzonder, heb ik uitgezocht dat er tijdens die Duitse bezetting toch ook Joodse onderduikers op dit terrein zaten. En zelfs NSB’ers. Als in oktober 1944 de Duitsers zijn verdreven, komen de Engelsen hier in te zitten. Iets later de Royal Engineers. Zij knappen het zwaar gehavende NS-station en spoorwegemplacement bij Boxtel op.”

Warme melk met een vel

Na de oorlog (bevrijding van het zuiden) vordert het Militair Gezag het koloniehuis om er kinderen van NSB’ers en SS’ers in op te vangen. ,,Het duurt dan nog een paar jaar. Maar in 1947 keren nieuwe bleekneusjes uit het westen terug in het koloniehuis. Ze krijgen elke dag levertraan en warme melk met een dik vel erop. Ze slapen met twaalven op een slaapzaal. En de zuster vertelt voor het slapen gaan elke avond een verhaaltje.”

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm Twee woonhuizen op landgoed Linndenlust aan de Bosscheweg blijven staan. © Domien van der Meijden

In 1966 vertrekken de bleekneusjes. Het complex wordt dan een verpleeghuis voor langdurig zieken. Later ontstaat Zorggroep Elde en gaat Lindenlust daar deel van uitmaken. De laatste functie is die van verzorging van grotendeels ouderen uit onder meer Turkije en heet het complex Sefkat. Die bewoners zitten nu vooral in de Achterberghstraat in het wereldhuis. Er worden nu 72 ‘nul op de meter’ woningen gebouwd bij Lindenlust. De voorgevel van het koloniehuis blijft staan. Van der Eerden: ,,De nieuwbouw krijgt de naam Langen Linden. Een combinatie van de naam van de familie die het landgoed bouwde en de naam van Lindenlust.”