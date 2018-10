Linie 1629 in tv-serie ‘80 jaar oorlog’ op NPO2

Een jaar geleden zijn hier opnamen voor gemaakt bij onder meer Kasteel Maurick, op Bastion Oranje met de vestinggracht en in het Stadsarchief in Den Bosch. In de uitzending komen onder meer oud-militair Jeff van Schijndel, tevens docent Boschlogie, en de Vlaamse historicus Peter de Cauwer aan het woord. De Cauwer promoveerde op het Beleg van Den Bosch 1629. Hij geeft uitleg over het capitulatieverdrag in september 1629. Dat verdrag bewaart het Stadsarchief.