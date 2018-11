Lintje voor Van der Heijden uit Schijndel

Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Van der Heijden kreeg de koninklijke eer omdat hij veertig jaar vrijwilliger is bij Scouting Schijndel.

Van der Heijden was onder meer leider van jeugdgroepen, materiaalbeheerder en hij is oprichter en voorzitter van de groep Plusscous. Dit is een groep van oud-kaderleden, die geen actieve rol meer spelen binnen de vereniging, maar wel betrokken willen blijven. Sinds 2010 is de Schijndelaar tevens beheerder en webmaster van de website van Scouting Schijndel. De scoutingvereniging telt circa 250 leden.