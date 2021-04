Lintjesregen Boxtel is vooral een feestje in Esch

Er waren dit jaar maar drie lintjes te vergeven in de gemeente Boxtel. En dat werd vooral een feestje in Esch. Zo toog Van Meygaarden onder meer naar Henk Groenendaal in Esch. Hij werd onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Essche Boys

Groenendaal is vanaf 1985 actief voor de Essche gemeenschap. Bij de Essche Boys was hij geruime tijd verzorger en masseur tijdens trainingsavonden en wedstrijddagen. Daarnaast was hij ook jeugdleider, trainer en scheidsrechter. Ook zijn inzet bij de grote verbouwingen van de accommodatie in 1995 en 2004 was van grote betekenis. Al sinds 1990 is hij vrijwilliger voor het veldonderhoud.

Naast zijn activiteiten voor de voetbalvereniging heeft Henk Groenendaal meegewerkt aan de opbouw en onderhoud van het paviljoen van de tennisvereniging D’Oggelen. Hij zet zich nog wekelijks in als instructeur bij de fit club ouderengym. Ook bij carnavalsvereniging de Oggelvorsen en bij de EHBO is hij actief.

Bacchuskorps

Hans van Schijndel uit Esch kreeg ook de versierselen Lid in de Orde van Oranje Nassau. Vanaf 1973 is hij lid en sinds 2017 voorzitter van het Bacchuskorps in Esch. Daarnaast is hij medeorganisator van de jaarlijkse hergebruikersmarkt en de tonpraotavond in gemeenschapshuis De Es. Ook heeft hij een groot aandeel gehad bij de bouw van het gildelokaal van het Sint Willibrordusgilde in 1994. Daarnaast zit hij al 15 jaar in het bestuur van gemeenschapshuis De Es.

Parochie Heilig Hart

Maria Olislagers-Van de Schoot kreeg als derde de versierselen Lid in de Orde van Oranje Nassau uitgereikt. Olislagers was geruime tijd vrijwilliger bij de Sint Willibrordusschool. Ze stond altijd klaar als groepsouder en verrichte vele hand- en spandiensten. Ook bij de KVO was ze actief in het bestuur. Ze is sinds 1986 collectant bij de parochie Heilig Hart te Esch en lid van de ziekenbezoekgroep.