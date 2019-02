Live: verslag vanuit raadsvergadering Haaren

Autodief rijdt weiland Boxtel aan gort

19:55 BOXTEL - Een autodief heeft donderdag voor een ravage gezorgd in Boxtel. De gestolen wagen werd in de namiddag aangetroffen in een weiland aan de Scheidingsweg/De Voetboog in Boxtel. Het voertuig was echter zo vastgelopen in het gras dat er een graafmachine aan te pas moest komen.