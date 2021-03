LNV omarmt brede aanpak Van Gogh Nationaal Park

SINT-MICHIELSGESTEL - Het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is zeer gecharmeerd van de brede manier waarop nu al zeker vijftig partijen het nieuwe Van Gogh Nationaal Park in oprichting vorm willen geven.

Quote Alleen natuur met een hekje er omheen, dan komen we er niet Donné Slangen, Directeur Natuur LNV

,,We hebben lange tijd alleen Natura 2000 gebieden, natuur met een hekje er omheen, als meest belangrijk gezien. Maar hier wordt gewerkt aan een landschap waarbij landbouw, energievraagstukken, verstedelijking en andere zaken samen worden opgepakt. Daar willen ook wij energie in steken", aldus Donné Slangen, directeur Natuur bij LNV in Den Haag.

Landschap van de toekomst

Slangen was dinsdagmiddag te gast op Oud Herlaer in Sint-Michielsgestel. Daar vierde Van Gogh Nationaal Park, op de verjaardag van Van Gogh, de oprichting en start met vijftig partijen die willen meedenken over het Brabantse landschap van de toekomst en daar via een uitvoeringsplan, aangestuurd door het Parkbureau Van Gogh, handen en voeten aan wil geven. Het bedrijfsleven, natuur- en landbouworganisaties, gemeenten, provincie en waterschappen nemen deel aan het nieuwe nationaal park in Brabant.

Grote opgaven

Slangen liet nog niet weten of Den Haag er ook een zak geld voor over heeft. ,,De komende weken bestuderen we jullie masterplan. Dan geven we daarna een reactie. Maar deze samenwerking biedt veel perspectief. De krachten bundelen in een regio, daar is Brabant sterk in. En er liggen grote opgaven zoals energie, extra woningbouw, veranderingen in de landbouw en de aanpak van het klimaat. Alleen Natura 2000 met een hekje er omheen, dan komen we er niet. We moeten ook naar het lichtgroene gebied kijken en tot in de haarvaten van steden en dorpen”, aldus Slangen.

Quote De beroemde schilder Van Gogh heeft hier zijn voetsporen achter gelaten, dus een betere plek voor Van Gogh Nationaal Park is er niet Ina Adema, Commissaris van de Koning

Commissaris van de Koning Ina Adema is enthousiast over Van Gogh Nationaal Park. ,,Het gaat niet alleen om natuur. Ook om windturbines en zonnepanelen (energievraagstuk), veranderingen in de landbouw, extra woningbouw en dat allemaal in goede samenwerking verweven met de natuur en cultuur in Brabant. Waar kun je dat beter doen dan op een plek waar de beroemde schilder Van Gogh zijn voetsporen heeft achtergelaten. De naam van hem daaraan verbinden, vind ik dan helemaal niet gek.”

Pelgrimspad

Jan Baan van Brabants Landschap en Charles de Mooij van het Noordbrabants Museum, hebben de eerste stappen naar samenwerking al lang geleden gezet. Baan hierover: ,,Hier bij Oud Herlaer maken we samen met het Noordbrabants Museum een Buiten Museum. Er staat nu al een mooie notengaarde bij de boerderij van Oud Herlaer. En er is een pad gemaakt op de plek dat ooit pelgrimspad naar Den Bosch was. De boerderij knappen we op en die krijgt een museale functie met als onderwerp Linie 1629. Buiten zetten we samen internationale kunstobjecten van allure. Via een pontje kun je straks over de Dommel van kasteel Maurick in Vught hier terecht komen voor een wandeling en bezoek.”

Volledig scherm De notengaarde staat er al. Nu het Buiten Museum nog. © Domien van der Meijden

Yvo Kortmann, voorzitter van Van Gogh Nationaal Park, ziet tal van samenwerkingsverbanden waarmee het Brabantse landschap de komende jaren vooruit kan om én te veranderen en te vernieuwen, maar ook om het waardevolle goed te bewaren.

,,Tijdens de Landschapstriënnale, die over een paar dagen begint, worden een aantal ‘living labs’ aangedaan in Brabant. Dan komen allerlei partijen bijeen om plannen te smeden voor de onderwerpen water en beken, landbouw en productieve natuur, de Zuiderwaterlinie en andere onderwerpen. Rood (bouwen), blauw (water) en groen (natuur) worden als een geheel bekeken. Dat is het nieuwe van onze aanpak met ons nationaal park. Niet alleen natuur. Dat zal best conflicteren zo nu en dan. Maar daar kunnen hele mooie, nieuwe en innovatieve dingen uit gaan komen.”

Volledig scherm Oud Herlaer wordt volgend jaar opgeknapt. © Domien van der Meijden