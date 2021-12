Lokaal Meierijstad verrast met lijsttrekker Karel van Lieshout uit Veghel

Karel van Lieshout (39) is geen bekend gezicht in de politiek van Meierijstad. ,,Ik volg de politiek al vele jaren op de voet en ben al geruime tijd op de achtergrond actief voor de fractie van Lokaal", zegt hij er zelf over. Van Lieshout is van beroep verkoopleider bij autobedrijf Peugeot in Uden. Hij is geboren en opgegroeid in Sint-Oedenrode en woont nu in Veghel.