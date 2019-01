Lokale Agenda 21: duurzaamheid ... van 't eerste uur

Jumpsquare Veghel weer open na dramatisch ongeval

13:04 VEGHEL - Jumpsquare Veghel is vanaf deze vrijdagmiddag 25 januari vanaf 13.30 uur weer open. De door de NVWA vereiste aanvullende keuring van de installaties en trampolines is afgerond, meldt een woordvoerster. Jumpsquare heeft nu alle papieren op orde, het zogenaamde WAS-certificaat is verkregen bovenop de reeds aanwezige keuring van de toestellen als ‘sportinstallatie’.