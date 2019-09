Lucht op kerkplein Helvoirt zwanger van BBQ-geuren

HELVOIRT - Het plein bij de Sint-Nicolaaskerk vormde zaterdag het toneel van een barbecuewedstrijd die meetelt voor het NK. Daarnaast was er puur voor de fun een hamburgerbakwedstrijd waaraan diverse 'prominenten' uit de dorp meededen. Alles wat niet in de maag van de juryleden belandde, kwam ten goede aan de Helvoirtse bevolking die een dagje niet hoefde te koken. Voor de niet-vleeseters was het gebied echter goeddeels een no-go area.

Grijnzend keken ze toe, de zes leden van het team Bad to the Bone. Het gezelschap, dat vorig jaar de Nederlandse titel in de wacht sleepte, mocht ditmaal als organisator niet deelnemen aan de strijd. "Dat zou namelijk niet helemaal eerlijk zijn, aangezien we over enige voorkennis beschikken", verduidelijkte Erik Manders(56), een gerespecteerd BttB-lid, afkomstig uit Helvoirt.

Houtskool

"Alle teams, zes in totaal, krijgen vandaag te maken met verplichte onderdelen in de vorm van vier (bij)gerechten: een struisvogelei, een Helvoirtse 'Pekingeend', varkenstongetjes en een Helvoirtse Chef's Choice Mysterybox. De box bevat drie waardebonnen; voor de slager, de bakker en de groenteboer. Er mag gekookt worden op bijvoorbeeld houtskool, gas en elektra zijn uit den boze." Van zijn team maken verder Peter Roos, Rick Snijder, Christian Boomker, Jan Oosterbroek en niet te vergeten zijn vrouw Aleida Manders deel uit. "Veel oefenen is uiteraard van belang wil je een goede barbecuer worden. De juiste bereiding, dat proef je. Mijn favoriete stukje vlees? Dat is niet zo moeilijk: mijn vrouw natuurlijk!"

Een van de teams die streed tot op het bot was Bûtenhûs Kokkerelle. "Die eend is een verdomd lastige in de bijt. Komt onder andere doordat de bouten langdurig in hun eigen vet moeten garen", sprak Maup Phefferkorn.

Na ampel beraad kende de jury onder leiding van Erik Hakkers de (over-all)eerste prijs toe aan BBQ To Go uit Haarlem. "Wie denkt dat de juryleden een luizenbaantje hebben, komt bedrogen uit. Het is best een opgave om álles te proeven. Vooraf had ik mezelf een grens opgelegd van maximaal twee kilo vlees en andere voedsel, anders ga je half dood", aldus de keurmeester uit Hardenberg. Het evenement viel onder auspiciën van de Stichting BBQ Wedstrijd Nederland(SBWN).