Luchtbedje mee en een biertje in de hand: blaasmuziekfestival in Liempde moet 10.000 mensen trekken

Drie podia, tientallen (internationale) bands, foodtrucks, een camping en 3500 man publiek per dag, drie dagen lang. Brass‘nWoods (brass van koperblazers, woods van houtblazers, red.) in Liempde moet een ‘echt’ volwassen festival worden, met alles erop en eraan.

Quote Bij André Hazes staan ook trompettis­ten en saxofonis­ten op het podium, die geven de muziek body Maarten Termeer, Initiatiefnemer Brass'nWoods

Het was al in 2017 dat de Liempdse Henriëtte Smulders mede-amateurmuzikant Maarten Termeer aansprak. ,,Ze had beelden van een blaasmuziekfestival in Oostenrijk gezien. ‘Kunnen wij ook niet zoiets organiseren?’, vroeg ze.” Na een tegenvaller in 2019 en de coronacrisis, is het in het eerste weekend van juli eindelijk zover.

Professionals

Al snel hadden Smulders en Termeer door dat een professioneel muziekfestival vakmensen mensen vereist. En dus werden professionals aangetrokken voor de marketing, de productie en het aanvragen van subsidies. Niemand minder dan de Nederlandse jazztrompettist Eric Vloeimans helpt mee met de programmering.

© Maartje Spieksma/Brabants Dagblad

Het festival draait helemaal om blaasmuziek. Bij de bekendmaking van de eerste artiesten op landgoed Velder is dan een ook blaaskwintet van het conservatorium in Tilburg aanwezig. Om alvast in de stemming te komen. ,,Dit is wat rustiger, wat harmonieuzere muziek. Maar op het festival is er ook echt moderne, swingende muziek", vertelt vrijwilliger Joop van der Pol.

Modern en dweil

,,Het moet echt een mix worden van van alles", vertelt Termeer. ,,Naast al die moderne bands willen we bijvoorbeeld ook gewoon een goed dweilorkest.” En dan genieten in korte broek met een biertje in de hand, hoopt de organisatie.

© Marc Bolsius/Fotoburo Bolsius

Termeer hoopt veel jonge mensen op het festival te zien. ,,Je ziet bij veel fanfares en orkesten dat er weinig aanwas is van jonge blaasmuzikanten. Kinderen kiezen daar niet meer voor, het heeft een beetje een suf imago. Terwijl je zoveel moois kan doen met blaasinstrumenten. Kijk maar naar een André Hazes bijvoorbeeld. Als hij optreedt staan er ook trompettisten en saxofonisten op het podium. Die geven de muziek echt body.”

Eigen instrument mee

Festivalbezoekers mogen ook hun eigen instrument meenemen. Verschillende artiesten geven namelijk workshops en er is een talentstage. ,,Amateurmuzikanten kunnen zich aanmelden om daar te spelen.”

Een early-bird kaartje voor het hele weekend kost zestig euro en is reeds online te koop. Bands als Gallowstreet en de New Cool Collective Big Band uit Nederland verbonden hun naam al aan het festival. Verder staan tot nu toe Tom McGuire & The Brassholes uit Schotland, Balkan Paradise Orchestra uit Barcelona, Fättes Blech uit Duitsland en het Roma-orkest Fanfare Ciocarlia uit Roemenië op het programma.



