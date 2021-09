Luchtmetingen en verkeerstellingen in Boxtel om effecten van grote verkeersprojecten beter in kaart te brengen

BOXTEL - Boxtel gaat op een aantal plekken de kwaliteit van de lucht meten en ook verkeerstellingen houden. Dat gebeurt vooruitlopend op de uitvoering van de grote verkeersprojecten. ,,Zodat we als die gereed zijn, in kaart kunnen brengen wat daarvan de effecten zijn”, aldus wethouder Fred van Nistelrooij.

Vanaf eind september gaat Boxtel op drie plekken in de gemeente de luchtkwaliteit meten. Daarmee wil verkeerswethouder van Nistelrooij vooral inzicht krijgen hoe die kwaliteit nu is. ,,Om straks te kunnen bepalen met nieuwe metingen welke invloed de grote verkeersprojecten, zoals de verbreding van de Keulsebaan en sluiting van de dubbele overweg, daarop hebben”, aldus de wethouder, die daarom verkeerstellingen aan de metingen koppelt. ,,Zodat we een breed beeld krijgen, want de projecten gaan ook voor andere verkeersstromen zorgen.”

Volledig scherm Wethouder Fred van Nistelrooij © copyright Marc Bolsius

Breed beeld

De metingen gebeuren in drie gebieden. In de Baroniestraat komen twee punten, langs de Eindhovenseweg en op Kalksheuvel een. ,,De gekozen plekken geven ons een breed beeld. Wat de situatie is in een hele drukke straat zoals de Baroniestraat, maar ook in een relatief rustig gebied als Kalksheuvel.”

Volledig scherm In de Baroniestraat in Boxtel wordt op twee plekken gemeten. © jan zandee/fotoburo Bolsius

De metingen in de Baroniestraat gaan ook helpen bij de maatregelen die daar genomen worden vooruitlopend op de uitvoering van de verkeersprojecten die nog wel een aantal jaren op zich laten wachten. ,,We meten daar op twee punten. In het smalle deel en bij het Ursulagebouw, waar bomen staan. Zodat we ook helder krijgen wat daarvan het effect is op de luchtkwaliteit”, zegt Van Nistelrooij.

Quote Het is nu zaak om onze basis met brongege­vens op orde te gaan brengen Fred van Nistelrooij , verkeerswethouder van Boxtel

Subsidie?

In het kader van het ‘Schone luchtakkoord’, waar Boxtel vorig jaar bij aansloot, hoopt Van Nistelrooij op subsidie voor de metingen. ,,Dat wordt eind dit jaar pas duidelijk, maar daarop kunnen we niet wachten. Het is nu zaak om onze basis met brongegevens op orde te gaan brengen.”

Volledig scherm De dubbele overweg is al langer een (politiek) heet hangijzer in Boxtel. © Ruud Denissen

Grote verkeersprojecten duren nog wel even

Dat dus in het kader van de grote verkeersprojecten die er aan komen. Maar vooraleer het zo ver is, duurt nog wel even. De verwachting is dat de nieuwe ontsluitingsweg vanaf Ladonk richting Haaren als eerste aan de beurt komt en kan worden aangelegd in 2024. Vervolgens volgen de verbreding van de Keulsebaan (2025) en de aanleg van de fietstunnel onder het spoor in de Tongersestraat (2026). Pas daarna kan ook de dubbele overweg worden gesloten waardoor bijvoorbeeld de Baroniestraat veel minder verkeer te verwerken zal krijgen.