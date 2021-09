Lunchcafé Toren 4 in Sint-Michielsgestel beleeft ondanks corona en het mindere weer een topzomer: ‘We hebben er altijd de moed ingehouden’

ZOMERSERIESINT-MICHIELSGESTEL - Het terras is deze zomer belangrijker dan ooit voor de horeca. Veel cafés en restaurants hebben er meters bij gekregen. Soms moeten ze daarvoor de weg oversteken. Een uitdaging is het sowieso. De afgelopen weken lieten we obers en serveersters aan het woord die weer mogen werken, ook al is dat soms best wel wennen.

Vier jaar terug begonnen Jan en Marjan Olijslagers met lunchcafé Toren 4 in Sint-Michielsgestel. Daarvoor hadden ze een eigen melkveehouderij. Dag en nacht in touw zijn kenden ze dus wel, maar de lichamelijke slijtage van een boerenbedrijf was reden genoeg om er een punt achter te zetten. Ze gingen op zoek naar een nieuwe uitdaging. Dat werd het lunchcafé in Sint-Michielsgestel.

Bezorgen en afhalen

Het afgelopen anderhalf jaar was niet makkelijk voor heel wat horecaondernemers. Zo niet voor de familie Olijslagers (dochter Steffie werkt als kok in de keuken red.). ,,Tijdens de eerste lockdown hingen we nog wel even aan het infuus van demissionair minister Hoekstra. We wisten ook niet wat we toen moesten verwachten, hè. Toch stond onze omzet niet heel erg onder druk. Je moet positief blijven, dus zijn we meteen aan de slag gegaan met bezorgen en afhalen. Zo konden we ons team ook aan het werk houden.”

Ook over afgelopen zomer, die letterlijk behoorlijk in het water viel, is Olijslagers positief. ,,We hebben een top- zomer gehad. Ook al was het minder warm, de mensen kwamen toch. We begonnen ook met ontbijt. Iets nieuws hier in Gestel. Dat is ook meer iets van de stad misschien. Het loopt niet storm, maar het wordt wel gewaardeerd. Al onze mensen zijn er toch al om 8.00 uur, dus waarom niet een uur later al opengaan?”

Groot terras en wintertuin

Aan creativiteit ontbreekt het niet bij de Olijslagers. ,,Ik had voor de winter twee tenten neergezet, boomschors gehaald voor op de grond, kachels klaar. Het zou echt een wintertuin worden, maar ja toen moesten we weer dicht.” Toch zal het terras ook na deze zomer groot blijven. ,,Straks hebben we ook voor en achter een terras. Tja, in de terrasvergunning stond dat ik 75 stoelen neer mocht zetten, maar dat haal ik nu niet.”

Zo ver is het nu nog niet. ,,We moeten een stukje verder lopen, dat is eigenlijk de enige verandering, vertelt serveerster Renske Schep (21). ,,Ik werk hier nu twee jaar. Ben blij dat ik kon blijven. Ik werk ook om mijn studie te betalen. In de lockdown was het wel anders. Broodjes smeren bijvoorbeeld, of koffie verkopen achter onze kraam buiten. Ik miste toen het contact met de gasten.”

Daarom was ze ook blij, toen het terras weer open mocht. ,,Mensen zijn veel vrolijker. Het was de hele zomer ook druk, ondanks dat er achter het lunchcafé een appartementencomplex wordt gebouwd en er dus af en toe wat lawaai was. Mensen willen gewoon weer genieten.”

Olijslagers geniet met de gasten mee. ,,Ondanks die investeringen voor de wintertuin bijvoorbeeld, hebben we het er toch goed afgebracht. We hebben altijd de moed erin gehouden. Eerlijk? Ik heb er geen nacht van wakker gelegen.”