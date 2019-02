Maayke houdt haar buurt schoon, wie volgt in Meierijstad?

‘Welk stukje houd jij schoon?’ De uitnodiging komt van de actie Schoon op de Kaart.nl Meierijstad is een van de vier gemeenten in het land die deelnemen aan deze landelijke proef, Rotterdam, Heerenveen en Zaandam zijn de andere drie. ,,Met Schoon op de Kaart kunnen we elkaar stimuleren om de gemeente schoon te krijgen”, zegt Maayke Boon van Ostade uit Schijndel. Zij is al enkele jaren zeer actief met het opruimen van zwerfafval. ,,Samen met Charmaine Broks ga ik bijna elke dag op pad om afval te ruimen, vaak gelijktijdig met het uitlaten van de honden. Je prikt alles wat je onderweg tegenkomt aan je grijper of je raapt het op.”