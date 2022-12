Mailbox docent natuurkunde Gymnasium Beekvliet ontploft: hij won dictee met maar één foutje

Marieja werkt al 40 jaar in de kankerzorg: ‘Dan klaagde een patiënt over hoofdpijn, en een uur later ging-ie dood’

Het aantal kankerpatiënten zal de komende tien jaar enorm toenemen, blijkt uit cijfers van Integraal Kankercentrum Nederland. Marieja Verhoeven weet hoe het is als mensen te horen hebben gekregen dat ze kanker hebben: de Nijmeegse werkt al 40 jaar met kankerpatiënten in het ziekenhuis. ,,Natuurlijk spreek je over het risico dat iemand dood gaat.”

28 november