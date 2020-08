Maispitten in gat gooien, een nieuwe rage in Schijndel

SCHIJNDEL- Zakjes met maispitten in een gat gooien. De uit Amerika overgewaaide sport cornhole is een nieuwe rage bij Het Tramhuys aan de in Schijndel. ,,Het is een soort jeu de boules zonder zand."





Iedere woensdagavond in augustus vliegen de zakjes pitten je om de oren in Het Tramhuys Bar & Food aan de Hoofdtraat in Schijndel. Cornhole is razend populair en vaak 'uitverkocht'. De spelers gooien zakken met maïskorrels op een bord met een gat. Ze krijgen punten voor de zakken die op het bord blijven liggen of door het gat heen gaan.

Volledig scherm Rob van Hout met het pittenzakje in de hand en zijn medespeler Robert van Dinther. © Luuk Glaap/BD Na de cocktailavond en het bouwvakkersbal, is er nu dus plaats voor een cornhole toernooi. ,,We wilde eigenlijk een jeu de boules avond houden, alleen dan moet ik een hele aanhangwagen met zand laten komen. En het zand ruim je niet zomaar op. Bij cornhole hoef ik alleen de borden neer te zetten en de spelers kunnen aan de slag", legt eigenaar Jasper van der Heijden uit. ,,Het is een soort jeu de boules, maar dan zonder zand."

Maximaal 16 duo's vanwege corona

In totaal nemen zestien duo's het tegen elkaar op, met als hoofdprijs een borrelplank. ,,We kunnen natuurlijk veel meer mensen tegelijkertijd laten spelen op het terras, maar vanwege het coronavirus hebben we afgesproken om maximaal 16 duo's toe te laten. Op die manier houden we het overzichtelijk."

Een goede curve

Het is de derde keer dat het toernooi wordt gehouden. Sommige deelnemers hebben al veelvuldig geoefend. ,,Op de camping hebben we het iedere dag gespeeld, maar het valt niet mee", zegt Rob van Hout uit Schijndel.

Volledig scherm Het cornholebord met de daarbij behorende pittenzakjes binnen in Het Tramhuys. © Luuk Glaap/BD

Volgens Van Hout is het belangrijk dat je het pittenzakje met de juiste curve gooit om hem in het gat te krijgen. ,,Dat is het lastige aan de sport. De boog waarmee je het pittenzakje gooit moet perfect zijn. Anders heb je de kans dat het pittenzakje het bord niet haalt of eroverheen gaat."

‘Het ging niet zoals we gehoopt hadden’

Ondanks dat Van Hout en zijn teamgenoot geoefend hebben op de camping, is dat hier binnen bij Het Tramhuys niet te zien. ,,Het ging niet zoals we gehoopt hadden. We hebben alles verloren vandaag, maar het was een gezellige avond.”

Het cornholetoernooi is zo populair dat er al wordt gekeken naar andere sporten. ,,We willen één avond in de week vrij gaan houden om een sport of spel te organiseren. Zo houden we de sfeer er in deze tijd goed in", zegt Van der Heijden.