Maïsveld Milrooijseweg in Middelrode is nu grote vijver geworden: nog even wachten op de karpers

MIDDELRODE - Bij de bushalte aan de Milrooijseweg in Middelrode lag jaren een maïsveld. Inmiddels is dat veld veranderd in een grote vijver. Dat heeft allemaal te maken met veranderingen van het riool in Middelrode en het afkoppelen van regenwater.

Terwijl er druk gewerkt wordt aan nieuw riool in zes straten in Middelrode, is er ter hoogte van de bushalte van de Milrooijseweg al een heel groot gat gegraven. Dat wordt het domein van een aantal spiegelkarpers van Jesse Feuerriegel. Die wil de vijver namelijk uitbaten om er karpers in te kweken voor de verkoop.

Schoon regenwater

Ook komt er een theehuis bij de vijver en wordt er bij die vijver een park ingericht met speelterrein voor kinderen. Het riool vernieuwen en deze plannen voor de Watertuin in Middelrode hebben nauw verband bij elkaar. Want in het nieuwe riool hoeft geen schoon regenwater meer te stromen. De voorkant van de woningen in voorlopig zes straten in Middelrode wordt afgekoppeld.

Hoger waterniveau later

En dat schone regenwater wordt apart vervoerd en gaat naar de Watertuin om hier de vijver te voeden. Terwijl dat proces van het vervangen van het riool nog volop gaande is, loopt de vijver van de Watertuin al aardig vol met water. Dat is nog grotendeels grondwater. Als de afgekoppelde woningen hun water ook naar de nieuwe vijver sturen, zal het waterniveau nog fors stijgen.

Karpers

Feuerriegel wacht overigens nog een tijdje voordat hij er karpers gaat kweken. De kwaliteit van het vijverwater moet goed zijn voordat zijn karpers er in kunnen leven. De vijver is overigens diep genoeg om ook in droge zomers karpers te kunnen houden. Op het diepste punt is ze namelijk ongeveer vier meter diep.