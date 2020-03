Mammoet in twee kisten van Erp naar New York

De driedimensionale mammoet van kunststof maakt deel uit van de expositie van de bekende Nederlandse architect Rem Koolhaas: Countryside, the future . Koolhaas toont in deze tentoonstelling zijn visie op de toekomst van de platteland in de wereld . Deze expositie in het beroemde Guggenheim-museum werd onlangs geopend en is tot 14 augustus te zien.

‘Mammoet kan op eigen poten staan’

Van Zoggel maakt vaker kunstwerken voor kunstenaars in zijn werkplaats in Erp. Vorig jaar begon hij ook zelf met het ontwerpen van kunstwerken, waarmee hij al in meerdere wereldsteden exposeert.

Tevens maakt Van Zoggel sculpturen en andere producten met vloeibaar metaal of andere materialen voor topbedrijven als Disney, Nike en Chanel.

,,De mammoet hebben we 3D geprint”, licht Van Zoggel toe. ,,We hebben de mammoet voorzien van een staalconstructie in de print, zodat hij op zijn eigen poten kan staan. En dat is bijzonder, want meestal hebben dit soort grote kunstwerken ondersteuning nodig.”



De mammoet is in vijf stukken te splitsen. ,,Vier poten en de rest. Zo kun je hem in 30 minuten opzetten. De mammoet konden we in twee kisten in het vliegtuig vervoeren.”