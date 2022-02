Man (30) uit Best na levensgevaarlijke vluchtpoging aangehouden voor mishandeling en poging tot doodslag

Krapte op arbeids­markt gouden kans voor WSD: ‘Dat moeten we verzilve­ren’

BOXTEL - De flinke krapte op de arbeidsmarkt speelt het sociaal werkbedrijf WSD in Boxtel goed in de kaart. Met de juiste begeleiding lukt het WSD steeds beter om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of mensen die al lang in de kaartenbak van de gemeente zitten, aan een baan buiten WSD te helpen. In 2021 werden zo 145 werknemers aan een reguliere baan geholpen.

