Man (61) raakt zwaargewond bij val met elektrische step in Haaren

Ricky van Dijk uit Middelrode bleef tijdens corona oefenen in zijn mancave: ‘Klaar voor de tafelvoet­bal­com­pe­ti­tie’

6 juli MIDDELRODE – In cafés zie je ze vrijwel niet meer, de ooit zo gewilde tafelvoetbalspellen. Die grote, logge kasten die in vroeger jaren zoveel plezier brachten als onderbreking bij een glaasje. Bij Ricky van Dijk in Middelrode staat nog wel zo’n kast, eentje met houten poppetjes aan de stangen, intensief in gebruik zelfs. Met op deze zaterdagavond een vriendschappelijke pot tussen een Brabantse selectie tafelvoetbalfanaten en een Limburgse afvaardiging. Een nieuwe competitie nadert immers.