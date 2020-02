Man (61) uit Liempde krijgt celstraf voor groot drugslab in zijn schuur

Han Looijen zeer welkom in de dorpen van Meeaander­donk

4 februari SINT-MICHIELSGESTEL - Tradities moet je in ere houden. Dus ook de gezamenlijke aftrap die de prelude inluidt van het carnaval in de gemeente Sint-Michielsgestel. Vandaar dat de nieuwe burgemeester Han Looijen in de raadszaal in Gestel tijdens het evenement Meeaanderdonk zeer welkom werd geheten door alle prinsen en of prinsessen van Berlicum, Den Dungen, Sint-Michielsgestel en Gemonde.