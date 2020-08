Man (95) gewond door ongeluk in Sint-Michielsgestel

Het offerfeest vier je tijdens corona in de sporthal: ‘Helaas niet in moskee, maar allang blij dat we samen kunnen komen’

31 juli BOXTEL - Voor even was Sporthal De Braken vrijdagochtend veranderd in een gebedsruimte. Moslims vierden daar de gebedsbijeenkomst voor het Offerfeest. In die zee van ruimte kon de 1,5 meterregel ruimschoots worden nageleefd.