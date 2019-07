Man beschoten in auto op N65 bij Haaren

Column Uitgeraasd,uitgerust en dat allemaal zonder boeken

17:00 Bibliotheek Meierijstad heeft ‘leesmiljonair’, bedoeld om kinderen door te laten lezen in de vakantie zodat ze niet kelderen van Avi 6 naar Avi 4. De bibliotheken in Boxtel, Den Bosch, Sint-Michielsgestel en Berlicum lezen deze zomer fanatiek voor in de open lucht in de strijd tegen de zomerdip. Gestel promoot haar nieuwe bruisende locatie in De Meander en dan hebben we ook nog de digitale vakantiebieb. Aanbod genoeg dus, zou je zeggen. Toch blijft het lezen bij mij thuis vooral beperkt tot Netflix-ondertiteling, Snapchat-berichten, kanskaarten van Monopoly en het animatieprogramma van de camping.