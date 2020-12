Man gewond door ontploffing vuurwerk in huis in Boxtel, omwonenden geëvacueerd

BOXTEL - In een huis aan de Brederodeweg in Boxtel is maandagochtend vuurwerk ontploft. Daarbij is een man gewond geraakt. De politie gaat er vanuit dat het vuurwerk al in de woning lag, en dus niet is gegooid. Huizen in een straal van 50 meter zijn ontruimd.