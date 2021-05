Man in scootmobiel gewond naar ziekenhuis na aanrijding met auto in Sint-Oedenrode

Liever een boom dan een grafsteen? Dan moet je hier zijn

19 mei SCHIJNDEL - Een graf dat ook geschikt kan zijn voor de kleine portemonnee. Zo omschrijft beheerder Hans van Schijndel de herdenkingsbomen op de begraafplaats aan de Boschweg in Schijndel. Een nieuw fenomeen dat hij ‘ontdekte’ toe hij op reis was in Canada. Maar wat is het?