Man rijdt auto flink in de kreukels op Schijndelsedijk in Boxtel

Buurt heeft vaak overlast van hangjeugd bij kindcen­trum Ellips

SINT-MICHIELSGESTEL - Buurtbewoners rond basisschool de Touwladder, dat is het kindcentrum De Ellips in Sint-Michielsgestel, klagen steen en been over hangjeugd die in de avonduren overlast veroorzaakt rond het schoolgebouw.

10 december