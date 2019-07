Man steelt glas bier op terras in Sint Oedenrode, politie houdt hem na vluchtpoging aan

Schijnde­laar Mark van S. vraagt (weer) tevergeefs cel uit te mogen na doodschie­ten Erpenaar Daan Hoefs

12 juli DEN BOSCH - Schijndelaar Mark van S. (30), die sinds ruim een jaar is opgesloten voor het doodschieten van Erpenaar Daan Hoefs (26), moet in de cel blijven. Dat heeft de rechtbank vrijdagochtend besloten. Tijdens de zitting met enkele nabestaanden van het slachtoffer op de publieke tribune, vroeg advocaat Tony Boersma tevergeefs of Van S. het Huis van Bewaring in Grave mag verlaten.