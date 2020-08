Man uit auto bevrijd na ongeluk in Sint-Oedenrode

Het ongeluk gebeurde rond 22.45 uur. Een man reed met zijn auto op de Sonse-Heideweg in Sint-Oedenrode tegen een boom aan. Door het ongeluk kwam hij bekneld te zitten in de auto. De brandweer heeft de man uit zijn auto bevrijd.

Naast de brandweer en een ambulance werd ook een traumahelikopter opgeroepen om te assisteren. Deze is ook geland in een weiland naast waar het ongeluk gebeurd is. Over de ernst van de verwondingen kon de politie zaterdag nog geen uitspraken doen. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.