Man uit Sint-Oedenrode overleden bij ongeluk in Best, tweede inzittende zwaargewond

Weloverwo­gen maar met pijn in het hart sluit Ton Pijnenburg eeuw oud restaurant In ’t Groene Woud

VUGHT - Het verstand zegt dat het goed is zo en hij is dankbaar voor de vele mooie jaren. Toch neemt Ton Pijnenburg (63) met pijn in het hart afscheid van zijn bekende en ruim eeuw oude Vughtse restaurant In ’t Groene Woud. ,,Het doet heel erg zeer als ik straks de deur dicht trek.”

19 januari