Man wandelt ambulancepost Boxtel binnen met steekwond aan zijn arm

Is Haaren digitale schandvlek in Nederland? Nee, vindt wethouder

26 april HAAREN - Haaren als schandvlek in Nederland. Samen met Arnhem weliswaar, maar het Haarense VVD-raadslid Boy Scholtze vond daar weinig troost in. Niet dat het om een spraakmakende kwestie gaat - de overheid en digitaal factureren - maar even goed zat Scholtze in zijn maag met wat hij van enkele media vernam: van alle gemeenten hebben alleen Haaren en Arnhem hun zaakjes niet op orde. Dus stelde hij deze kwestie donderdag aan de orde in de gemeenteraad. Wethouder Martien Vromans kon hem geruststellen.